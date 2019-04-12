Yaşlı komşusunu ellerini bağlayıp boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir dönem harçlık için yanında çalıştığı 68 yaşındaki pazarcı komşusu Ali Çetinkaya'yı ellerini bağlayıp boğarak öldüren ve daha sonra cenaze törenine dahi katılan zanlı Özal A.,tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İncirliova'nın İstiklal Mahallesi'nde 7 Nisan Pazar akşamı meydana gelen olayda, pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya, kendisine yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu tarafından elleri arkadan bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulunmuştu. Evinin her tarafı dağıtılan Çetinkaya'nın elleri bağlandıktan sonra başına ütüyle vurularak yaralandığı, daha sonra yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Hayatını kaybeden Ali Çetinkaya'nın katilinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliğinde özel ekip oluşturuldu. Olayın ardından Ali Çetinkaya'nın evine çok sayıda kişinin girmiş olması nedeniyle parmak izi tespit etmekte güçlük yaşayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz ve çok yönlü çalışma sonucu cinayet zanlısının Çetinkaya'nın 7-8 yıl önce günlük harçlık ile yanında çalıştırdığı komşusu Özal A. (20) olduğunu tespit etti. Zanlı, polis ekiplerinin dün gece evine düzenlediği operasyonla yakalandı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Özal A., suçunu itiraf ederek polis ekiplerine cinayeti en ince ayrıntısına kadar anlattı. İnşaat eldiveni kullanarak hırsızlık için Ali Çetinkaya'nın evine girdiğini beyan eden Özal A., Çetinkaya ile karşı karşıya geldiklerini, boğuşma yaşadıklarını, başına ütüyle vurarak yaraladığını daha sonra boğarak öldürdüğünü ifade etti. Korkudan ne yaptığının farkında olmadığını savunan Özal A.'nın Çetinkaya'nın kendisini polise ihbar etmesinden endişe ettiği için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Ali Çetinkaya'nın cenazesine de katılan ve piyasaya küçük bir miktar borcu olduğu öğrenilen zanlı Özal A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kasten adam öldürme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan zanlı, tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.