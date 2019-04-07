Yaşlı pazarcı elleri ayakları bağlanıp boğularak öldürüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yapan bir kişi, kendisine yemek getiren kız kardeşi tarafından elleri ve ayakları bağlanıp boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, İncirliova'nın İstiklal Mahallesi 527 Sokak numara 7 adresinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İncirliova'da pazarcılık yapan 68 yaşındaki Ali Çetinkaya'nın eşi Pakize Çetinkaya, dün geliniyle birlikte İstanbul'da astsubay olarak görev yapan oğlunun yanına gitti. Bu süre içerisinde evde yalnız kalan ağabeyi Ali Çetinkaya'ya akşamları yemek getiren kız kardeşi Yeter Gökoğlu, bu akşam yine yemek getirmek için geldiği evin her tarafının darmadağın olduğunu görünce paniğe kapıldı. Seslenerek evin içerisinde ağabeyini arayan Gökoğlu, Ali Çetinkaya'yı elleri ve ayakları bağlanmış yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

Evin her tarafının dağılmış ve abisinin öldürülmüş olduğunu görünce sinir krizi geçiren yeter Gökoğlu, güçlükle polisi ayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elleri ve ayakları bağlanan Ali Çetinkaya'nın başına ütüyle vurulup, yastık ve yorganla boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Çetinkaya'nın cenazesi, otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dün en son saat 20.00 sıralarında telefon görüşmesi yaptığı belirlenen Çetinkaya'nın katil veya katillerini arıyor.