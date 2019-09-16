Yaşlı şahsın ölümünden jeotermal firmasını sorumlu tuttular

Aydın Çevre Platformu (AYÇEP), Aydın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 86 yaşındaki Mehmet Kumcı'nın Emirdoğan Çayına düşüp ölmesi olayından jeotermal firmasını sorumlu tuttular. Olay yerinde açıklama yapan AYÇEP Başkanı Mehmet Vergili, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Kazanın meydana geldiği Emirdoğan çayı üzerindeki toprak geçidin, bir JES firması tarafından kaçak olarak yapıldığını iddia eden Mehmet Vergili, bu geçidin Cuma günü DSİ' yetkilileri tarafından kaldırtıldığı ancak yetkililer gider gitmez firmanın yeniden bir geçit oluşturduğunu öne sürdü.

Kazanın olduğu geçit üzerinde beraberindeki bir grup vatandaşla basın açıklaması yapan Mehmet Vergili, “Jeptermal firması çalışma yapmak için yolu kapatmış. Milletin yolunu kesmişler. Tepki çekmemek için oradan köprü yapmışlar. İzin aldıklarını da sanmıyorum. 86 yaşındaki Mehmet Kumcı amcamız bahçesine giderken kaçak oluşturulan geçitten Emirdoğan Çayı'na düşerek hayatını kaybetti” diyerek daha fazla can kaybı yaşanmaması için jeotermal firması yetkililerini yasalara uymaya davet etti.

“İleriki süreçte gerekirse açıklama yaparız”

Konuyla ilgili iddiaları araştırdıklarını belirten Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği yetkilileri, Umurlu Bölgesi'nde santralleri bulunan firmalarla görüştüklerini, suçlamaları kabul etmediklerini ileriki süreçte gerekirse konuyla ilgili açıklama yapacaklarını belirttiler.