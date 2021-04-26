Yavru kediye köpek annelik yapıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde poşet içerisinde çöpe atılmış şekilde bulunularak eve getirilen yavru kediyi sahiplenen 'Lokum' isimli köpek, ismi 'Zeytin' konulan kediyi emzirerek annelik yapıyor. Köpeğin yavru kediye gösterdiği şefkat ise insanların içini ısıtıyor.

Konak Mahallesi'nde 6 yıldır İnce ailesinin beslediği Lokum isimli köpek, sokakta bulup eve getirdikleri yavru kediye adeta annelik yaparken, Lokum'un yavru kediye şefkati ise görenlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 1 hafta önce köpekleri Lokum'u dışarıya dolaştırmaya çıkarttıklarında sitenin girişindeki çöp kutusunun yanına poşetle bırakılmış yavru kediyi fark ettiklerini ifade eden Rüya Cesaretli İnce, yaklaşık 3-4 günlük olduğunu düşündükleri yavru kediyi sahiplendiklerini belirtti.

“Adeta annelik yapıyor”

Lokum'un yavru kediyi sahiplendiğini ve adeta kendilerine bile vermediğini ifade eden Rüya Cesaretli İnce, “Lokumu dolaştırmak için dışarıya çıkmıştık, sitenin girişindeki çöpün yanına poşetle bırakmışlar kediyi. O şekilde bulduk ve kıyamadık aldık onu. Muhtemelen birisi bakmak için annesinden ayırmış ama bakamayınca sokağa bırakmış. Sonra biz onu sahiplendik 2 gün kadar biz kendimiz baktık, Lokum'a sadece uzaktan gösterdik temas ettirmedik. Tabi Lokum merak ediyor onu, mecburen biraz yaklaştırmak zorunda kaldık. Normalde Lokum kedi düşmanıdır, hiç sevmez kedileri, zaten o yüzden yaklaştırmadık korktuk ilk başlarda. Baktık ki Lokum onu sahiplenmeye başladı, hatta ona şu an annelik yapıyor. Emziriyor, ona tuvaletini yaptırıyor. Bize bile vermiyor diyebilirim kediyi. Çünkü onu ayırdığımız zaman hemen kapıları tırmalamaya başlıyor. 3 çocuğumuz var ve onlar da çok sevdiler kediyi. Zaten Lokum ve kuşlarımız vardı şimdi Zeytin eklendi” dedi.

“Evimizin neşesi oldu”

Adını Zeytin koydukları yavru kedinin evin bir parçası haline geldiğini belirten İnce, “Zeytin koyduk adını ve o da evimizin bir neşesi oldu artık. Lokum 2 defa doğum yaptı ama kendi yavrularını bile bu şekilde bakmamıştı. Normalde hep yavrularını atardı, zorla emzirirdi. Şimdi bunu bize bile vermek istemiyor. Hep kendisi emziriyor, oynuyor. Kısacası ona annelik yapıyor” dedi.