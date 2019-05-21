Yavru Peçeli Baykuş tedavi altına alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde okul bahçesinde bulunan yavru peçeli baykuş, doğa koruma yetkililerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

İncirliova Acarlar Mahallesindeki bir ilkokulun bahçesinde öğrenciler yavru bir baykuş bulundu. Okul öğretmenleri tarafından hemen koruma altına alınan baykuş için, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. Okula gelen doğa koruma personelleri yavru baykuşu alarak, tedavisinin yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim etti. Yavru Peçeli Baykuş'un burada tedavisinin yapılması ve doğa için gerekli gelişimi sonrası doğaya salınacağı öğrenildi.