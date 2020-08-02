Yavuz güvenlik güçleri ile bayramlaştı

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Aydın'ın Söke ilçesi girişinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasını ziyaret etti. Güvenlik güçleri ile tek tek tokalaşarak Kurban Bayramı'nı tebrik eden Yavuz, güvenlik güçleri ile sohbet etti. Yavuz ayrıca kontrol noktası yanında bulunan Söke Mezarlığı'ndaki merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun kabrini de ziyaret ederek karanfil bırakaıp dua etti.