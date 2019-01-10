Yavuzlar İnşaat gazetecileri unutmadı

Aydın'da faaliyet gösteren Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olması sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Melih Yavuz, mesajında; “Aydın ilimizin kalkınmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gazeteci olan arkadaşlarımıza çok iş düşüyor. Fedakar basın çalışanlarımız, halkımızın haber alma hakkını sağlayarak, toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak adına önemli bir görevi üstlenmektedir. İlimizin kalkınmasında, tanıtılmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkılar sağlayan basınımızın ve fedakar basın emekçilerimizin, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla, Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı çerçevesinde yerine getireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, halkımızın bilgilenmesi ve bilinçlenmesi konusunda gösterdiği çabalarla ilimizin gelişimine ve kalkınmasına büyük destek sağlayan, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde önemli katkıları olan ilimiz genelindeki tüm basın mensuplarımızın '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, bu uğurda gecesini gündüzüne katarak kutsal bir vazifeyi icra eden bütün basın emekçilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.