Yavuzlar İnşaat şehit ailelerine iftar yemeği verdi

Aydın'da sadece inşaat alanında değil, düzenlediği sosyal projelerle adından söz ettiren Yavuzlar İnşaat, Anneler Günü'nü daha anlamlı kılmak için şehit ailelerini iftar yemeğinde buluşturdu.

Aydın Efeler Otel'de düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Yavuzlar inşaat A.Ş Yönetim Kurulu İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz, Anneler Günü'nü daha özel ve ve anlamlı kılmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği ile ortaklaşa yapılan bu organizasyonda yer almaktan büyük onur duyduklarını söyleyen Yavuz, “Öncelikli temennimiz vatanımız uğruna canını vermeyi göze almış şehit ve gazi ailelerimize gerekli hassasiyet ve önemin en fazla derecede gösterilmesidir. Kurtuluş Savaşı ve diğer bütün mücadelelerimizde gösterdiği cesaret ve gayret ile tarihte onurla yerini alan Türk kadını, ülkesinin gelişmesi için çok fedakarlık göstermiştir. Milletimizin gelecekte var olabilmesi nesillerin sağlıklı, şuurlu ve milli bir zihniyetle olaylara odaklanmaları öncelikle ailelerinden alacakları eğitime bağlıdır. Bu itibarla annelerimiz, geleceğin hazırlayıcısı ve güzide mimarlarıdır. Hayatta tüm zorluklara karşı güçlü kalabilen bana da her zaman bunu öğütleyen başta rahmetli annem olmak üzere bu topraklarda yaşayan bütün annelerimizin bu özel gününü kutluyorum” dedi.

Böyle bir davete katılmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade eden Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, “Böyle bir inşaat firmasının davetlisi olarak burada bulunduğumuzdan dolayı çok mutluyuz. Bu anlamda Yavuzlar İnşaat'a böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yemeğin ardından Yavuzlar İnşaat tarafından hazırlanan hediyeler, iftara katılan şehit ailelerine takdim edildi.