Yavuzlar İnşaat Sosyal Sorumluluk projelerine devam ediyor

Aydın'da yaptıkları inşaat projeleri ile bilinen Yavuzlar İnşaat sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık veriyor. Firma temsilcileri Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Aydın'daki yaşlılarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yaşlı vatandaşlarla buluşan Yavuzlar İnşaat Firması'nın Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresi Kadriye Seyrek, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile yaşlılara yönelik tüm çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Yaşlılarla hoş bir zaman geçiren firma temsilcileri yaşlılara çeşitli hediyeler sunup onların gönlünü aldı.

İleri yaştaki insanların daha konforlu ve kaliteli bir gündelik yaşama sahip olmaları konusunda Yavuzlar İnşaat'ın kamuda farkındalık oluşturacak duyarlılıkları fazlasıyla önemsediğini kaydeden Kadriye Seyrek, “Firma olarak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyoruz. Her yıl Yaşlılar Haftası'nda yaşlılarımızla buluşmayı geleneksel hale getirdik. Yaşam kalitesinde, doğa ve çevre faktörünün önemini kavramış doğa dostu bir inşaat firması olarak inşa ettiğimiz yaşam alanları ile ilerleyen yaşlarda bile insanlarımızın konforlu ve kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle daima baş tacı olarak gördüğümüz yaşlılarımız bizler için yılın her günü özeldir” diyerek yaşlıların haftasını kutladı.