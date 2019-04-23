Yavuzlar İnşaat sponsorluğunda ‘Güçlü Aydın Balosu' gerçekleştirildi

Çeşitli sosyal sorumluluk projeleri bulunan Yavuzlar İnşaat, Aydın Girişimci Kadınlar Derneği ve Aydın Genç İş Adamları Derneği'nin organize ettiği ve gelirinin tamamının engelli çocuklar için yapılacak ‘Beş Duyu Engelsiz Yaşam Parkı'na bağışlanacak olan organizasyonun ana sponsoru oldu.

Kuşadası'nda gerçekleştirilen programda Aydın Girişimci Kadınlar Derneği tarafından sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekten dolayı Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz'a teşekkür plaketi verildi. Engelli çocuklar için kurulan ‘Beş Duyu Engelsiz Yaşam Parkı'nın Aydın'da bulunmasının gurur verici olduğunu belirten Tevfik Yavuz, temennilerinin Aydın'ın daha güçlü ve örnek bir şehir olması için parkların sayısının artması olduğunu belirtti.

Faaliyet alanları olan inşaat sektöründe hayata geçirdikleri tüm projelerde önceliklerinin en iyiyi ve en güzeli yapmak olduğunu kaydeden Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz “Tüm çabamız huzurlu aileler, mutlu çocuklar, daha konforlu yaşam alanları oluşturmaktır. Güzel şehrimizin tam kalbi Adnan Menderes Bulvarı'nda yıllardır mezbelelik haline gelmiş Aykonut arazisini şehrimizin şanlı tarihine ve ekonomik gücüne yakışan marka bir proje ile yeniden yapılandırıyoruz. Bu kıymetli şehre Yavuzlar İnşaat Mylife markası ile imza atacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaklaşık 1538 konut, kapalı AVM ve cadde dükkanları, kapalı otoparkları, açık ve kapalı havuzları geniş sosyal donatıları ile Aydın'ın kimliğine yakışacak ve oldukça iddialı bir proje ile şehre değer katacağız. Halkın projemize göstermiş olduğu ilginin her geçen gün artarak devam etmesi kıvanç kaynağımız olmakla birlikte doğru proje ile doğru yolda ilerlediğimizin göstergesidir” dedi.