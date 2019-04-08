Yavuzlar İnşaat, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yavuzlar İnşaat Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıldönümünü yayınladığı bir mesaj ile kutladı.

Ege Bölgesi'nin en büyük konut projesi Mylife City ile adından söz ettiren Yavuzlar İnşaat Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünde şanlı Türk Polisi'ni unutmadı.

Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Melih Yavuz Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Polislerimiz dirlik ve düzeni sağlamada üzerine düşen görevi her türlü koşulda başarıyla yerine getirmektedir. Türk Polis Teşkilatı devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü ve al bayrağın yüceliğini yüreğinde hisseden bir teşkilattır. Polis teşkilatımız huzur ve güvenliği sağlamak uğrunda canlarını tehlikeye atarak bu kutsal görevi 174 yıldır başarıyla yerine getirmektedir. Yine bu kutsal görev yerine getirilirken, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen saygı, polisimize olan güveni arttırmada önemli rol oynamaktadır. Türk Polis Teşkilatı şerefli mazisinden bu güne kadar ülkemizin birliğine ve beraberliğine gösterdiği önemi göz ardı etmemiz asla mümkün değildir. Tüm emniyet mensuplarımızın Polis Haftasını kutluyor, bu ulvi görevi yerine getirirken canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum” diye konuştu.