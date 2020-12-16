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Yaya geçidinden geçen motosiklete otomobil çarptı: 1 ağır yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.


Kaza, saat 17.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan Murat Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emine Y.(32) yönetimindeki 09 K 0670 plakalı Chevrolet otomobil, Tütüncüler sitesi'nden garaj istikametine seyir halinde ilerlerken, yaya gerçidinden karşıya geçmek isteyen Sezgin Şahinoğlu (31) yönetimindeki 09 BCP 89 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahinoğlu yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda çok sayıda kırık olan Şahinoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken motosiklete çarpan Emine Y., gözaltına alındı.

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