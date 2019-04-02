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Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen yaya çarpmamak için ani fren yapan aracın kaldırıma çaçrpıp takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen yaya çarpmamak için ani fren yapan aracın kaldırıma çaçrpıp takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, sat 15.45 sıralarında Efeler ilçesi Efeler Mahallesi Ziraatçılar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Efeler'den İncirliova istikametine seyir halinde olan İlker Taş (24) idaresindeki 09 CBF 16 plakalı otomobil, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne geldiğinde kırmızı ışıkta yaya yolundan geçmeye çalıştığı öne sürülen Nezahat U'ya çarpmamak için ani fren yaptı. Kontrolden çıkan otomobil çarptığı orta refüjü yıktıktan sonra havalanarak yola ters bir şekilde düştü. Ters bir şekilde sürüklenmeye başlayan otomobil, yaklaşık 20 metre sonra durabildi.


İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İlker Taş, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken; ters dönen araç içerisinde sıkışan yaralı arkadaşı Fatih Kasarlıoğlu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Koza sonrası araç sürücüsü ve kazaya neden olduğu ileri sürülen Nezahat U., büyük korku yaşadı. Polis ekipleri bölgede önlem alırken, toplanan meraklı kalabalığı dağıtmak için uzun süre uğraş verdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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