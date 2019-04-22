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Yaylaköy baştan sona temizlendi

Kuşadası Belediyesi’nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü koordineli çalışmalar doğrultusunda Yaylaköy Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttüğü koordineli çalışmalar doğrultusunda Yaylaköy Mahallesi'nde detaylı temizlik çalışması yapıldı.


Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı Temizlik Şube Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında tüm cadde ve sokaklar süpürülüp yıkanırken çöp konteynerleri dezenfekte edildi ve boyandı.


Ot biçme ve budama işlemlerinin de yapıldığı çalışmalar mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Detaylı temizlik çalışmasının belirli aralıklarla tüm mahallelerde yapılacağı ifade edildi.

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