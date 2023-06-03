Yaylalarda erik ve kiraz hasadı başladı, Mendegüme ticaret merkezi oldu

Türkiye'nin en verimli yaylarının başında gelen Aydın ve İzmir'in zirvelerinde yer alan yayalarda erik ve kiraz hasadı başladı. Aydın dağlarında her gün hasat edilen tonlarca kiraz ve erik Ödemiş Mendegüme'de kurulan pazarda tüm dünyaya yayılıyor.

Ödemiş Belediyesi'nin üretici ile tüccarı buluşturduğu Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı'nda yeni sezon başladı.

İzmir Ödemiş ve Aydın Köşk'ün yaylalarının kesiştiği Aydın Dağları üzerinde yer alan köylerinde yetişen eşsiz güzellikteki ihracat ürünü erik ve kiraz için oluşturulan toptan pazarda 2023 sezonu başladı. Her yıl köylerinde kurulan toptan erik ve kiraz pazarında binlerce üretici ile ihracatçının buluştuğunu belirten Hamaköy Muhtarı Mehmet Gelen, bölgedeki köylerin üreticilerinin emeklerinin bu pazarda değerlendiğini belirtti. Geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bölgede kurulan soğuk hava deposunun da hizmet verdiğini belirten Muhtar Gelen “Mendegüme bölgesindeki ihracat ürünü erik ve kirazların hasadı başladı. 2020 yılından bu yana üretici ve tüccar bu pazarda aracısız buluşuyor. Pazarın hem üretim merkezinde olması hem de üretici ile tüccarın aracı olmadan buluşması pazara olan ilgiyi arttırıyor. Aynı zamanda ürünlerde fiyat dengesinin korunmasında büyük önem taşıyan toptan pazara İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Denizli, Aydın ve Manisa bölgelerinden çok sayıda alıcı geliyor” diyerek toptan pazara destek verenlere teşekkür edip kaliteli mal almak isteyen tüccarları da köylerine davet etti.