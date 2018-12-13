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Yazar Akal, Başak Koleji'nde öğrencilerle buluştu

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yazarlarından Aytül Akal, Aydın Özel Başak Koleji’nde öğrencilerle söyleşi yaptı.

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yazarlarından Aytül Akal, Aydın Özel Başak Koleji'nde öğrencilerle söyleşi yaptı.


Günümüz Çocuk ve Gençlik Edebiyatı'nın başarılı, renkli, yenilikçi ve duyarlı yazarlarından Aytül Akal, Başak Koleji öğrencileriyle söyleşi ve imza gününde bir araya geldi. Söyleşinin ardından gerçekleştirdiği imza töreninde samimi sohbetiyle öğrencilerin kalplerinde unutulmaz anılar bıraktı.


Başak Koleji öğrencileri yazar Akay'la buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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