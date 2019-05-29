Yazar Bekir Aygül'ün yeni kitabı ‘Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş' okuyucuyla buluştu

Aydınlı yazar Bekir Aygül'ün “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş” adlı yeni kitabı okuyucularıyla buluştu. Aygül, yeni kitabını Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e takdim etti.

Yörüklerin hayatını konu alan “Çadırın Işığı, Orta Asya'dan Anadolu'ya Esen Yörük Rüzgarı” adlı romanıyla tanınan yazar Bekir Aygül, bu romanın ardından Yörüklerin kültürel, sosyal, ekonomik, askeri ve tüm yaşamlarını konu alan “Çadırın Gizemi, Yörüklerin Anayasası” isimli kitabı ile kamuoyunun takdirini kazandı.

Çadır serisine devam eden Yazar Bekir Aygül'ün yeni çıkan romanı “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş” adlı kitabı oldukça iddialı bir çalışma içeriyor. Yazar Bekir Aygül “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş” adlı kitabını, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e takdim etti. Vali Köşger, kitabın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Yazarımız Bekir Aygül'den daha nice eserlere imza atmasını bekliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun” dedi.

Kitabın Önsözünde, “Anadolu; üç kıtanın birleştiği, verimli toprakları, doğal kaynakları, tabi güzellikleri ile tüm insanlığın imrendiği, muazzam mücadelelere şahitlik etmiş yeryüzünün cennet köşelerinden biridir. Binlerce yıl birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tüm insanlığa ışık saçmıştır. Dünya sanayi devrimi, savaşlar, kapitalist ekonominin acımasız sonuçları, ileri teknolojiye geçiş ve globalleşme, toplumları temel değer yargılarından uzaklaştırarak büyük bir sosyal dönüşüme neden olmuştur. Yazar, sosyal hayatın her alanında büyük kırılmalara yol açan ve sonuçları itibariyle düşündürücü dersler veren bu değişimi kitabında sade bir dille kurgulamıştır. Böylece genç kuşaklara bir öğüt her yaş grubu için de ibretlik dersler vermeyi amaçlamıştır. ‘Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş' adlı bu eseriyle okuyucularını adeta bir farkındalık dünyasına sevk etmektedir” ifadeleri yer alıyor.