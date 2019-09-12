Yazar Şermin Yaşar, Aydın'a geliyor

Oyuncu Anne olarak da tanınan, Tarihi Hoşça Kal Lokantası, Cingo, Dedemin Bakkalı, Başlarım Şimdi Anneliğe, Göçüp Gidenler Koleksiyoncusu gibi pek çok kitaba imza atmış, yazar Şermin Yaşar Akademiden Sanat'ın ev sahipliği yapacağı çocuk gelişim zirvesi için Aydın'a geliyor.

Enneagram ve mizaç temelli eğitim çalışmaları ile öne çıkmış Psikolog ve Pedagog Özel Eğitim Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Palancı'nın da katılacağı etkinlik Aydın Efeler ilçesinde ADÜ kampüsünde bulunun Meandros salonunda icra edilecek. 14 Eylül 2019 tarihinde yapılacak olan etkinliğe katılım ücretsiz olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akademiden Sanat'ın kurucusu Adem Toy “Akademiden Sanat Ailesi olarak yeni sezona uzman kadromuzla birlikte hazırız. Akademiden sanat sadece bir sanat merkezi değil bünyesinde biri Doçent olmak üzere 3 psikolog , 1 çocuk gelişim uzmanı ve bir rehber öğretmen bulunan, çocuğunuzun hayatını bütünüyle ele alan onun psikolojisini ve ruhsal gelişimini derinlemesine inceleyen bir aile danışmanlık , çocuk gelişimi ve koçluk merkezidir. Bu bağlamda çocuk gelişimi ile ilgili bir zirve yaparak sezonu açmak istedik”dedi.

"Bu sezonda da Aydın Efeler'de Bale , Drama , Resim , Piyano , Bateri , Keman , Yan Flüt , Tiyatro , Kamera Önü Oyunculuk Kursu , Güzel Sanatlara Hazırlık , Konservatuvara Hazırlık kursları ile hizmet verecek olan akademiden sanat olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlamak birinci vazifemizdir" diyen Adem TOY tüm Aydınlıları ücretsiz biletleri almak için Akademiden Sanat'ın sosyal medya hesaplarını takip etmeye ve Akademiden Sanat'a uğrayıp ücretsiz biletlerini almaya davet etti.