Yazar Zeynep Oral 'Yazarlar Efeler'de Buluşuyor'un konuğu olacak

Hayata geçirildiği günden bu yana yoğun ilgi gören 'Yazarlar Efeler'de Buluşuyor' etkinliğinin yeni konuğu gazeteci ve yazar Zeynep Oral olacak. Araştırma, biyografi, deneme ve öykü alanlarında önemli eserlere imza atan Zeynep Oral, 6 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'de Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu'nda, vatandaşlarla buluşacak.

Efeler halkını programa davet eden Başkan Atay, “Kültür ve sanat ruhumuzu besler. Ruhu doymayan toplumlar, eksik kalır. Vatandaşlarımızın her alanda tatmin olmasını ve entelektüel seviyesinin artmasını önemsiyoruz. Efeler'in dört bir yanını Kitap Kafelerle çevirmekle yetinmiyoruz. Kitap Kafelerde okuduğunuz kitapların yazarları ile sizleri buluşturuyoruz. Sayın Zeynep Oral'ı kentimizde misafir edecek olmaktan mutluyuz. Sizleri de programa davet ediyorum” dedi.