Başkan Atay tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Yazarlar Efeler'de Buluşuyor” etkinlikleri önemli isimleri ağırlamaya sürdürüyor.

Etkinliğin yeni konuğu seslendirme sanatçısı, sunucu ve yazar Yekta Kopan olacak. Onlarca filmde usta aktörleri seslendiren ve yazdığı kitaplarla uluslararası ödüller kazanan Yekta Kopan, 13 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu'nda Efelerli vatandaşlarla bir araya gelecek.

Efeler halkını programa davet eden Başkan Atay, “Yazarlar Efeler'de Buluşuyor” etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Yekta Kopan'ı Efeler'imizde ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Cuma günü saat 18.00'de Nevzat Biçer Nikâh ve Konferans Salonu'na davet ediyorum” dedi.