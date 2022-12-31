İhlas Haber Ajansı

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Yedi ayrı dosyadan aranıyordu, Köşk'te yakalandı

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada karşılıksız çek suçundan aranan hakkında 7 ayrı dosyadan araması bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada karşılıksız çek suçundan aranan hakkında 7 ayrı dosyadan araması bulunan şahıs yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Köşk ilçesinde şok yol uygulamasında “Çekle İlgili Karşılıksızdır, İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme ” suçundan aranan ve hakkında (7) ayrı dosyadan toplam 317 bin 620 TL cezası bulunan A.Ş. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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