Yedi Sanat derneği üyeleri Didim'de etkinlik düzenledi

4 yıl önce İstanbul'da kurulan Yedi Sanat derneğinin her yıl düzenlediği şair buluşması, Didim Belediyesinin de katkılarıyla belediye düğün salonunda gerçekleştirildi. İstanbul'dan gelen şairlerin yanı sıra Didim'den ve çevre ilçelerden de şairlerin etkinliğe katıldı. Etkinliği Belediye Kültür ve Sosyal işler müdürü Badeser Dumlupınar'da takip etti. Yedi Sanat derneği başkanı Ali Dikli sanatsal olarak 7'inci, dernek olarak 4'üncü yıllarını tamamladıklarını belirterek, Türkiye'nin bir çok yerinde bu tür etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkinlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay adına Kültür ve Sosyal işler müdürü Badeser Dumlupınar'a teşekkür plaketi verildi. Ardından etkinliğe katılan şairler kendi yazdıkları şiirleri okudu.