Yelkenler Kuşadası rüzgarı ile doldu

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Ege Açıkdeniz Yat Kulübü (EAYK) ve Kuşadası Yat Kulübü (KAYK) tarafından düzenlenen ‘Çeşme-Kuşadası Yelkenli Yarışı' sona erdi. İki gün süren yarışta dereceye giren yelkencilere kupalarını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel verdi.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü İzmir Kış Trofesi'nin 4. Ayak mücadelesi olan Çeşme-Kuşadası Yelkenli Yarışı sona erdi. Kuşadası Belediyesi'nin sponsorluğunda ve Kuşadası Yat Kulübü'nün (KAYK) katkılarıyla 26-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen yarışa 36 yelkenli ile yaklaşık 200 yarışçı katıldı. İki gün süren yarışın Çeşme etabında rüzgarla buluşan yelkenciler toplam 60 mil yol kat etti. Kuşadası etabı ise koy içi şamandıra yarışı şeklinde geçti. Yarışın ardından dereceye giren yelkenciler için Asansör Restoran'da ödül töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Yelkencilere kupaları, Başkan Ömer Günel tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda denizciliğin ve yelken sporunun gelişmesine katkı sağlamak için kulüplere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Öncelikle sizleri deniz ve denizcilik kenti olan Kuşadası'nda ağırladığımız için çok mutluyuz. Kuşadası'nda yelken sporunun sevdirilmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu tip organizasyonlar bizim için çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.