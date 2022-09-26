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Yelkenli teknede 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde yelkenli teknede 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli teknede 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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