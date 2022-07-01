Yellice Mahallesi'nde vatandaşların talepleri yerine getiriliyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yellice Mahallesi'nde vatandaşların aktif olarak kullandığı sosyal alanda yenileme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yellice Mahallesi'nde, 1992 yılına kadar ilkokul olarak kullanılan ve taşımalı eğitime geçildikten sonra mahalle sakinlerinin sosyal alan olarak değerlendirdiği yapıda yenileme çalışması başlattı.

İlk olarak ivedi ihtiyaçlarının yapımına başlanan binada su geçiren eski çatı baştan sona yenilendi.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Mahalle Muhtarı Mehmet Karakaya; “Mahallemizde 30 yıldır eğitim taşımalı olarak gerçekleştiriliyor. Kapanan ilkokul binamızı bizler mahalle sakinleri olarak kullanmaktayız. Çatısının ve kapı pencerelerinin acil olarak yenilenmeye ihtiyacı vardı. Nazilli Belediyemiz çatımızı yeniledi. Akabinde kapı ve pencerelerimiz yenilenecek” diye konuştu.