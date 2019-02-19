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Yem fiyatları artınca besiciler alternatif arayışına girdi

Aydın’da hayvan yetiştiricileri artan yem fiyatları nedeniyle alternatif arayışına girdi.

Aydın'da hayvan yetiştiricileri artan yem fiyatları nedeniyle alternatif arayışına girdi. Yemden tasarruf etmek isteyen pek çok yetiştirici, genellikle ahırda beslediklerini hayvanlarını karayolu kenarlarında otlatarak doyurmaya çalışıyor.


Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçakonak Mahallesi'nde yaşayan Yusuf ve Süleyman Akçanerik kardeşler, köydeki yakınlarının hayvanlarını gündelikle gütmeye başladılar. Yem fiyatları pahalı olduğundan dolayı pek çok kişinin hayvanının yol kenarlarında güderek doyurmaya çalıştığını belirten Yusuf Akçanerik, “Yol kenarında hayvan gütmek zor oluyor ama yemlerin aşırı pahalılaşmasından dolayı yapacak bir şeyimiz kalmadı. Hayvanları satsak para etmiyor, yem almak istesek yem pahalı. Çaresiz kalınca inekleri yol kenarında otlatarak ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz” dedi.


Hayvancılığın zorlaştığını ve hazır yem ile işin içinden çıkamadıklarını belirten ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Süleyman Acanerik ise, “Alırken her şey pahalı maalesef satarken ucuz. İşin içinden çıkamadığımız için inekleri bu şekilde yol kenarında yayarak ayakta kalmaya çalıyoruz” diye konuştu.

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