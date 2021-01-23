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Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Aydın İl Sağlık Müdürü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları’na yeni atanan personele yönelik ’Temel Eğitim Modülü’ gerçekleştirildi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları'na yeni atanan personele yönelik 'Temel Eğitim Modülü' gerçekleştirildi.



Eğitimde yeni atanan 112 personeline eğitimlerde temel yaşam desteği, havayolu yönetimi, EKG, periarrest ritimlerin yönetimi arrest yönetimi, travmalı hastanın değerlendirilmesi, şoklu hastaya yaklaşım konularının anlatıldı. Uzman Mehmet Yılmaz, Dr. Burak Görür, Dr. Nejat Erkul, AABT. Zeynep Afacan, AABT. Emre Serttaş, AABT. Seher Yaman, AABT. Ümmügül Esen ve ATT. Kilay Fidan'ın eğitmen olarak görev aldığı eğitimler sonuncunda, 18 katılımcı eğitimi başarı ile tamamladı.

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