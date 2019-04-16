Yeni başkan makam koltuğuna oturunca şok yaşadı

Yerel seçimin en hareketli geçtiği illerden biri olan Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde rakibi 15 yıllık CHP'li Belediye Başkanı'na karşı seçimi kazanan AK Partili Ufuk Altıntaş makama oturunca şok yaşadı. 34 bin nüfusu bulunan ilçe belediyesinin 78 milyon TL borcu ile karşılaşan Belediye Başkanı ne yapacağını şaşırdı. Belediyeye hemen müfettiş çağıran başkan Altıntaş, vatandaşın da olaydan haberdar olması için ilçe meydanına ve çeşitli binalara devraldığı belediyenin mali durumunu gösteren brandalar astırdı.

Aydın'da 31 Mart seçimlerinin ardından seçimi kazanan tüm belediye başkanları mazbatalarını alarak görevlerine başladı. Ancak Bozdoğan ilçesinde devir teslim törenine katılmayan 15 yıllık CHP'li Başkan Tümer Apaydın'dan görevi devralması gereken belediyenin yeni başkanı Ufuk Altıntaş, belediyenin borçlarından oluşan listeyi görünce ne yapacağını şaşırdı. 2019 yılında seçim dönemine girildikten sonra Bozdoğan Belediyesi'nin Ocak, Şubat ve Mart 2019 dönemlerini kapsayan 3 aylık dönemde 10 Milyon liralık ilginç harcamalara rastladıklarını belirten yeni Başkan Ufuk Altıntaş, “Sadece çatı yapan bir demirciye belediyenin 2.3 milyon lira borcu var. Biz bu işin içinden çıkamadık. Durumu çözmesi için müfettiş istedik” diye konuştu.

“Fabrikası kurulsa bu kadar borca girilmezdi”

Bugün 2-3 milyon lira ile parke taşı üretim tesisi kurulabilirken, Bozdoğan ilçesinde sadece parke taşı alımı için 10 milyon lira harcandığını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini belirten Bozdoğan Belediyesi'nin yeni başkanı Ufuk Altıntaş gelir getiren tesislerin bile kayıtlarda zarar ettiğini söyledi. Altıntaş, belediyenin en önemli gelir getirici tesisleri arasında yer alan su fabrikasının bile 2018 yılında 3 milyon zarar ettiğinin kaydedildiğini bu zararın 2019 yılının ilk 3 ayında ise 1 milyon 550 bin lira olarak kayıtlara geçtiğini belirterek ilçede durumu gösteren tablonun çok vahim boyutlarda olduğunu söyledi.

“Seçimi kazandık ama sevinemedik”

Mazbatayı alalı yaklaşık bir hafta olmasına rağmen halen karşısına çıkan borç tablosunun şaşkınlığını yaşadığını belirten Bozdoğan ilçesinin yeni Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, “Seçimi kazanmak belediye başkanı olmak güzel şey ama sevinemedik. Belediyemiz çıkmazda. Bozdoğan Belediyesi zengin ve borcu olmayan belediye olarak bilinirdi. 15 yıl önce 2004'te bu arkadaşlar görevi devralınca belediyenin kasasındaki 850 milyar para ile görevi teslim aldılar. Bugün geldik gördük ki belediyenin durumu içler acısı. Sanki Bozdoğan Belediyesinin mali durumunu batırmak için özel çaba sarf etmişler. 1038 tapunun para edecek olanlarının hepsi satılmış. 14 milyon gayri menkul satışı var. Su fabrikası belediye ait sosyal tesis ve misafirhanesi var. Hep zarar etmiş görünüyor. Gayri menkul satışlarına 23 milyon gelire karşın 78 milyon borç ile karşılaştık. Bazı faturalara itiraz ediyoruz. Tuhaf olan şu; Belediyenin çatı yapan bir demirciye 2 milyon 650 bin TL borcu olur mu? inşaat malzemecisine, çeşme vesaire satan esnafa milyona ulaşan borcu olabilir mi. Çıkış yolu bulamıyoruz. Şaşkınlık içindeyim. Bu yetmiyormuş gibi İller Bankasından gelen ödenek de kesile kesile aylık bir milyon civarındaki ödenek 150 bin liraya kadar düşürülmüş. Biz Bozdoğan'ı eski güzel günlere kavuşturmak ve belediyemizi de düzlüğe çıkarmak için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

“Kim haksız kazanç sağladıysa hesabını verecek”

Tablo ile karşılaşır karşılaşmaz hemen yasal yollara müracaat edip müfettiş istediklerini belirten başkan Altıntaş, “Adalet topaldır ama kör değildir” diyerek “Bu zaman kadar kim ne yaptıysa herkes hesabını verecek er geç cezasını bulacaktır” dedi.