Yeni Başkandan Kaymakama ziyaret

Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'i ziyaret etti.

Beraberinde meclis üyeleri Tibet Özer, Özgün Limoncu ve Volkan Alkışlı ile birlikte Kaymakam Yücel'i makamında ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesinde gösterdiği çabalardan dolayı Kaymakam Yücel'e teşekkür etti. Kuşadası'nın sorunlarını işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Günel, “ Başta mülki idare amirimiz Kaymakamız olmak üzere Kuşadası'nda ve büyükşehirdeki tüm kurum ve kuruluşlarla uyum içerisinde bir çalışma dönemi geçirmeyi hedefliyoruz “ dedi. Kaymakam Sadettin Yücel de Cuma günü mazbatasını alarak göreve başlayan Kuşadası'nın yeni belediye başkanı Ömer Günel'i tebrik ederek, çalışmalarında ve görevinde başarılar diledi.