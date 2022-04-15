Aydın'ın Germencik ilçesinde başlatılan “Hoşgeldin Bebek” projesi ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Yeni doğan bebeklerin ilk hediyesi Germencik Belediyesi'nden gelirken, bebeklerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan hediye sepetleri de dağıtılıyor. Projeden memnuniyetini dile getiren aileler ise Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür ederken, ‘Hoş Geldin Bebek' projesi ailelerin yüzlerini güldürüyor.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş; “Hoş Geldin Bebek projemiz çerçevesinde bebeklerimize içerisinde ihtiyaç duyacağı tüm malzemelerin olduğu çanta hediyelerini teslim etmeye devam ediyoruz. Sağlıklı büyüsün, güzel günlerde kullansınlar” dedi.