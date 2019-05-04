Yeni Söke Gazetesi Yazarları okurlarıyla buluştu

Söke'de 1993 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren günlük gazete Yeni Söke'nin yazarları düzenlenen imza ve sohbet gününde okurlarıyla buluştu. Yazarlar Mustafa Uluçay ve Yaşar Çağbayır okuyucularına kitaplarını imzaladı, okurları ile sohbet etti.

Sabah saatlerinde başlayan imza ve sohbet günü, gün boyu sürerken konuklar arasında Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, CHP İlçe Başkanı Mesut Atakan, SÖGİAD Başkanı Mustafa Korhan Taşkın başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından özel baskısı yapılan, 360 bin sözcüğü içeren ve 5 ciltten oluşan Büyük Türkçe Sözlüğün Sökeli yazarı Yaşar Çağbayır ile 30 yılı aşkın zamandır yazılarıyla okuyucularıyla buluşan Mustafa Uluçay konuklarıyla yakından ilgilendi. Yeni Söke Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hasan Hüseyin Yavaşoğlu etkinliklerinde kendilerini yalnız bırakmayan okur ve konuklarına teşekkür ederek; herkesi daha fazla okumaya, yerel gazete ve yerel yazarlarına sahip çıkmaya davet etti.