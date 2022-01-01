Yeni yıla görevi başında girenleri unutmadılar

Görevlerinde, özveri ve gayretle çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık ve itfaiye personeline teşekkür ederek yeni yıllarını kutlayan Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedi Kaplan her birine tatlı ve çikolata ikramında bulundu. Kaymakam Ersin Tepeli yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Nedim Kaplan ile birlikte bizlerin güvenliği ve sağlığı için gecesini gündüzüne katarak hizmet için çalışan İlçe Emniyet Amirliği, Jandarma teşkilatı, Sağlık çalışanlarımızı ve İtfaiye ekiplerimizi ziyaret edip yeni yıllarını kutladık” dedi.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ise, “Yılbaşı akşamında ilçemizin, halkımızın huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan, yeni yıla ailelerinden uzakta mesai yaparak giren polisimizi, jandarmamızı, sağlık ve itfaiye görevlilerimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Kendilerine yılbaşı ikramlarımızı da takdim ettik. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

Acı ve tatlı günleri, mutluluk veren anılarıyla bir yılı daha geride bırakarak, millet olarak yeni bir yıla daha girmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını da ifade eden Başkan Kaplan, “2022 yılının Koçarlımıza, Aydınımıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Her yeni yıl, umudun egemen olduğu, iyimserliğin canlandığı, daha iyi yaşam şartlarına ulaşma yolunda beklentilerin arttığı bir ortamı oluşturmaktadır. 2022 yılının, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirir inşallah" diye konuştu.