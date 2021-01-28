Yeni yılın ilk İl İstihdam ve Mesleki Kurul toplantısı yapıldı

olağan toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı Korona virüs önlemleri dolayısıyla online olarak yapıldı.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Aydın'ın işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki eğitim ve istihdam konularında verimliliği arttırmak için yerel düzeyde politikalar oluşturmak ve kararlar almak için düzenlen toplantıda kurul üyelerine Aydın ili İŞKUR çalışmaları ve istihdam faaliyetleri hakkında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi tarafından bilgi verildi. Toplantıya katılan İŞKUR Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Aslan İŞKUR çalışmaları için diğer kurum, üniversite, STK temsilcilerinin işbirliğinin önemli olduğunu belirtti. Toplantıya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Aydın Ticaret Odası yöneticileri katıldı.