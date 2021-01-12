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Yeni yılın ilk toplantısı Vali Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlık ettiği, 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği, 2021 yılının ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.


Aydın genelindeki yatırım ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen yeni yılın ilk toplantısı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda 2020 yılı yatırımları değerlendirilirken, 2021 yılında gerçekleştirilecek yatırımlar ve sektörel sorunlar ele alındı. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ADÜ Rektörlüğü, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri ile Odalar ve STK temsilcileri katıldı.

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