Yenipazar Belediye Başkanı Erden mazbatasını aldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Yüsran Erden, meclis üyeleriyle birlikte mazbatasını Nazilli'de teslim aldı.

2009-2014 yılları arasında Yenipazar'da belediye başkanlığı yapan Erden, "Virgülü bıraktığım yerden devam ediyorum. Seçmenden ricam, bizi sürekli denetleyip hesap sormalarıdır" dedi.

Millet İttifakı'nın Yenipazar Belediye Başkan Adayı olarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde başkan seçilen CHP'li Yüsran Erden, Nazilli Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı. Mazbata töreninde Yüsran Erden'e, CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy, İYİ Parti İlçe Başkanı Tarkun İnceoğlu, Millet İttifakı listesinden seçilen 6 Belediye Meclis üyesi ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır eşlik etti. Yüsran Erden ve Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını Nazilli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Selahattin Afşin'in elinden aldı.

Mazbatasını teslim aldıktan sonra bir açıklama yapan Başkan Yüsran Erden, “Bizden önceki arkadaşlarımızın nokta koymadıkları bir dünyada yaşıyoruz. Biz onların enerjilerini miras alıyoruz. Onlar virgül koymuşlardı, ben de virgül koymuştum. Şimdi bıraktığım yerden devam ediyorum. Sağlıklı altyapıya sahip, güzel ve zenginleşmiş bir Yenipazar için enerjilerimizi birleştiriyoruz. Seçim sürecinde yardımcı olan her iki partinin üyelerine teşekkür ediyorum. Katılımcı bir anlayışla ilçemizi yöneteceğiz. Seçmenlerin görevi de beş yıl boyunca bizi denetlemek ve bizlere vermiş olduğumuz sözlerimizi hatırlatmak olacak. Tarım ve insan merkezli bir yönetimi uygulamaya koyacağız” dedi.