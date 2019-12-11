İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenipazar Belediye, İlçe Milli Eğitim'i mağlup etti

Yenipazar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası’nda Belediye, İlçe Milli Eğitim’i 3-0 mağlup etti.

Yenipazar Belediyesi Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda Belediye, İlçe Milli Eğitim'i 3-0 mağlup etti.



Yenipazar Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda İlçe Milli Eğitim ile mücadele eden belediye, maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. 25-15, 25-11 ve 25-22 sayılarla maçı kazanan Belediye, maç sonunda Belediye Başkanı Yüsran Erden ile büyük sevinç yaşadı. Başkan Erden, her maç olduğu gibi her iki takımı da tebrik etti.



Öte yandan maça büyük ilgi gösterilirken, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden ve eşi Nursevil Erden maçı beraber izledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.