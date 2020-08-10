İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenipazar Belediyesi'ne cenaze yıkama aracı bağışlandı

Aydınlı bir hayırsever tarafından Yenipazar Belediyesi’ne cenaze yıkama aracı bağışlandı.

Aydınlı bir hayırsever tarafından Yenipazar Belediyesi'ne cenaze yıkama aracı bağışlandı.


Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan bir hayırsever vatandaş tarafından Hacıköseler, Paşaköy, Eğridere ve Karacaören mahallelerindeki cenaze işlerinde kullanılmak üzere Yenipazar Belediyesi'ne cenaze yıkama aracı bağışlandı. Karacaören Mahallesi Muhtarı Mustafa Kıroğlan, “Cenaze aracının mahallelerimize kazandırılmasını vesile olan Yenipazar Belediye Başkan Yardımcısı Malik Ercan'a ve çok değerli hayırsever vatandaşımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin inşallah” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.