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Yenipazar Çarşı şampiyonluk istiyor

Yenipazar Belediyesi’nin düzenlediği Voleybol Turnuvası’nda Çarşı Mahallesi, Belediye’yi 3-1 mağlup etti.

Yenipazar Belediyesi'nin düzenlediği Voleybol Turnuvası'nda Çarşı Mahallesi, Belediye'yi 3-1 mağlup etti.


Yenipazar Belediyesi'nce düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası'nda maçların heyecanı sürerken, Çarşı Mahallesi mücadele ettiği Belediye'yi 3-1 yendi. Kalabalık bir taraftar kitlesinin izlediği maç sonunda her iki takım birbirini tebrik etti. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, her mücadelede yaptığı gibi maç sonunda soyunma odalarına giderek, takımlara başarılar diledi. Şampiyonluk yolunda ilerleyen Çarşı Mahallesi, geçtiğimiz maç Alamut'u yenmişti.

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