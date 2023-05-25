Yenipazar Dalama Sulaması'nda yenileme çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Dalama Sulaması'nda yenileme çalışmaları Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Aydın ve ilçelerinde, son dönemlerde DSİ tarafından yapılan sulama projeleri tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

22 bin dekar araziye can suyu olacak

Aydınlı çiftçiler için tarımsal sulama maksatlı kullanılan kanaletlerde yenileme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Dalama Sulaması yenileme çalışmalarımız tüm hızlıyla devam ediyor. 170 bin metre yapılacak olan kanalet yenileme çalışmasının 60 bin metresi tamamlanmıştır. Tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından sulama, bölgede bulunan 22 bin dekar araziye can suyu sağlayacak olup, bölgede ürün desenini güçlendirecektir” dedi.