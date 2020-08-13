Yenipazar Donduran Mahallesi yeni bir meydana kavuşuyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesi Donduran Mahallesi'nde yapılacak olan mahalle meydanı düzenlemesi için kamulaştırma yapıldı.

Yenipazar'ın Dondurman Mahallesi'nde bir süredir gündemde olan meydanın ortasındaki binanın kamulaştırma işlemleri başladı. Yenipazar Belediyesi'nin hazırladığı kamulaştırma dosyası sonrasında bina sahipleriyle kamulaştırma bedeli konusunda yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlandı. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Binalarından uygun bir bedelle vazgeçen mirasçılara Donduran mahalle halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.