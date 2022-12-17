Yenipazar Gençlik Merkezi için çalışmalar başladı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yapılması planlanan Gençlik Merkezi'nin temel kazısı gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde il genelindeki spor yatırımları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Yenipazar'da yapılması planlanan Gençlik Merkezi'nin temel kazısı gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi'nin en kısa sürede tamamlanması beklenirken merkezin gençlerin ikinci evi olması bekleniyor.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Spor, kültür, sanat, eğitim, müzik ve eğlencenin bir arada olacağı Yenipazar Gençlik Merkezi temel kazısı, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, il müdürümüz ve ilçe protokolü katılımıyla gerçekleşti. Yenipazar gençlerimizin ikinci evi olacak Gençlik Merkezi hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

Temel kazısı, Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.