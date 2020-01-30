Yenipazar kanalizasyon altyapısına kavuştu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği kanalizasyon altyapısı çalışmaları çerçevesinde 11 kilometre hat yapıldı. Tüm parsel bağlantılarının gerçekleştirilmesiyle Yenipazar'ın kanalizasyonu tamamlanarak hizmete alınmış oldu.

11 kilometre hat yapımı gerçekleştirerek ilçeyi kanalizasyon altyapısına kavuşturan ASKİ ekipleri çalışmalar öncesinde 8 kilometre hat yapımını tamamlamıştı. Ardından 11 kilometrelik ikinci etap çalışmalarına başlayan ekipler bu çalışmayı da tamamlayarak 19 kilometre hat döşemesi gerçekleştirdi.

Yenipazarlılar Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti

Yenipazar ilçe merkezinde tamamlanan kanalizasyon çalışmalarını takip eden vatandaşlar hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Vatandaşlar, “Başkanımızdan Allah razı olsun, ilçemizi kanalizasyon altyapısına kavuşturdu. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz teşekkür ederiz” dedi.