Yenipazar Meslek Yüksekokulunda, ‘Öğrenci Yolu' uygulaması

Uygulama kapsamında, araçlar yalnızca okul girişinde park yeri olarak ayrılan küçük bir bölümü kullanabilecek. Ege Üniversitesinde, 16 Eylül 2019 günü çiçekleri sulayan traktörün altında kalarak hayatını kaybeden Sezen Zambak'ın elim kazasından dolayı böyle bir uygulama başlatan okul yönetimi, öğrenci güvenliğini arttırmayı amaçladığını belirtti.

Öğrenciler de uygulama ile okul bahçesinin tümüyle kendilerine kalmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.