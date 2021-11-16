Yenipazar MYO'da Bankacılık Semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından ‘Türkiye'de Bankacılık ve Bankacılıkta İstihdam Olanakları' konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminerde konuşmacı olarak yer alan bir bankanın Nazilli Sanayi Şube Müdürü Şakir Bayezıt, öğrencilere Türkiye'de bankacılığın gelişimi ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Sektörde büyük bir rekabet olduğunu bu sebeple donanımlı olunması gerektiğine vurgu yapan Şakir Bayezıt, konuşmasının ardından öğrencilerin bankacılıkta istihdam ile ilgili sorularını yanıtladı.