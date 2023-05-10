Yenipazar'a rengarenk gençlik merkezi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yenipazar Gençlik Merkezi, çocuk, genç ve yetişkinlerin buluşma, kaynaşma, birlikte spor yapma, sanat eserleri üretme noktası olma yolunda adım adım ilerliyor. Merkezde her türlü spor aktivitelerinin yanında birçok dalda sanat ile ilgili çalışmalar yapılabilecek.

Gençler için spor ve sanatın çeşitli kategorilerinde talebe göre faaliyetler düzenleyecek olan Gençlik Merkezinde herhangi bir kontenjan sınırlaması yok. Gençlerin oyun oynamaya, spor yapmaya ve eğlenmeye duydukları ihtiyaç göz önüne alınarak yapılan Mahalle Tipi Gençlik Merkezi için bir yaş sınırı da bulunmuyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Uzun süredir çalışmaları devam eden ilçemizin önemli projelerinden biri olacak Mahalle Tipi Gençlik Merkezi yapım ihalesi kısa zamanda gerçekleştirdik. Gençlerimize bu tesisi kazandırmak için çok emek verdik ve sonunda bunu gerçekleştireceğiz. İlçemiz gençlerine, hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.