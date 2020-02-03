Yenipazar'da 36. Deve Güreşi Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, bu yıl 36.'sı düzenlenen Geleneksel deve güreşi festivali havanın da güzel olması nedeniyle yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Aydın'ın en küçük ama en eski yerleşim merkezleri arasında yer alan ve devecilik kültürünün yanısıra sakin şehir (Cittaslow) ünvanı ile de dikkatleri üzerine çeken Yenipazar'da Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen onlarca pehlivan deve güreş tuttu. Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'in ev sahipliğinde 36. Kez düzenlenen güreşleri CHP'li Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül'ün yanısıra CHP İl Başkanı Ali Çankır, çok sayıda belediye başkanı, davetli ve vatandaş izledi. İlçede deve güreşleri için özel olarak hazırlanan alanda kıran kırana geçen güreşler izleyiciyi de coşturdu. Havanın da oldukça güzel olması nedeniyle ilçe dışından binlerce vatandaş Yenipazar'a aktı.

Belediye Başkanı Yüsran Erden, Yörük geleneği olan deve güreşlerini bir kez daha yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Belediyemiz tarafından düzenlenen 36. Geleneksel Deve Güreşi etkinliğimizi tamamladık. Güreşimize katılan deve sahiplerine, güreşimizi organize edenlere, misafirlerimize mahcup olmamak için canla başla çalışan Belediye personelimize ve davetimize katılan bütün misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden güreş arenamıza gelerek geleneğimizi yaşatmak adına destek veren herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.