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Yenipazar'da emeklilerin maaşları evlerine dağıtılıyor

Geçtiğimiz günlerde karar alan Yenipazar Kaymakamlığı ve ilçedeki bankalar, emeklilerin maaşlarını dağıtmaya başladı.


Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın ve ilçede bulunan bankaların şube müdürleri bir araya gelerek, kartı olmayan emeklilerin aylıklarını evlerinde teslim edeceklerini açıklamışlardı. Uygulama 27 Mart Cuma günü itibariyle başladı. Uygulamada görevli olanlar emeklilerin aylıklarını evlerine giderek dağıtmaya başladı. Uygulamadan memnun kalan yaşlı vatandaşlar Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın'a teşekkür etti.

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