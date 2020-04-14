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Yenipazar'da hafta sonu bin 248 talep yerine getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında Aydın’ın Yenipazar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu bin 248 talebi yerine getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağında Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu bin 248 talebi yerine getirdi.


İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Bu yasağa bağlı olarak Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu 2 gün boyunca yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koştu. Yenipazar Kaymakamlığı öncülüğünde kurulan grup, sokağa çıkma yasağı süresi boyunca bin 248 talebi yerine getirdi. İki gün boyunca yoğun gelen yoğun talepleri eksiksiz olarak karşılayan ekipler, evinden çıkamayan ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor.

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