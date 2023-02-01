Yenipazar'da hayatını kaybeden din görevlisi toprağa verildi

Edinilen bilgiye göre, Karaçakal Mahallesi'ndeki Hatun Yayla Cami İmam Hatibi evli ve 3 çocuk babası Asker Güç yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Değişik hastanelerde 3 defa ameliyat olan ve yaklaşık 6 yıldır tedavi gören Asker Güç, doktorların tüm çabalarına rağmen, hayatını kaybetti. Din görevlisi Güç için Yenipazar Çarşı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip Aydın İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Güç'ün cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.