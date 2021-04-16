Yenipazar'da Korona virüs can aldı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi yakalandığı Korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 34 binin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs insan sağlığını etkilemeye devam ediyor. Yenipazar ilçesinde yaşayan Hasan İzgi, bir süre önce Korona virüse yakalandı. Hastanede tedavi altına alan İzgi, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen İzgi'nin acı haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.